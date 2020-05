Brésil : face à l'ampleur de l'épidémie, la chloroquine généralisée

Dans ses nouvelles directives, le ministère recommande la prise des deux molécules dès les premiers symptômes, dans le système public de santé, et avec l'accord du médecin, comme du patient. Le protocole du ministère souligne toutefois qu"'il n'existe pas de garantie de résultat positif" et que la chloroquine, un antipaludéen, peut provoquer des effets secondaires "graves" pouvant aller jusqu'à "des défaillances sérieuses de certains organes" et "jusqu'à la mort".

Une mort à laquelle est de plus en plus confronté le pays : le Brésil a enregistré mardi une nette accélération des cas confirmés et des décès (+1179 morts en 24 heures) et déplore déjà 17.971 morts, alors que le pic n'est attendu qu'en juin dans ce pays qui recense plus de la moitié des cas confirmés en Amérique latine et Caraïbes. Le Brésil est devenu le troisième pays au monde en nombre de contaminations derrière les Etats-Unis et la Russie, selon les données du ministère de la Santé. Mais de nombreux experts considèrent les chiffres ministériels très largement sous-estimés, le Brésil manquant cruellement de tests.