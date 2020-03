Coronavirus : Bolsonaro défie les consignes de confinement et affirme que le Brésil "ne peut s'arrêter"

"Ce dont j'ai pu discuter avec les gens, c'est qu'ils veulent travailler. Ce que je dis depuis le début, c'est faisons attention, les plus de 65 ans restent à la maison", a déclaré le chef de l'Etat d'extrême droite à un vendeur ambulant, selon une vidéo publiée sur son compte Twitter. Le réseau social a supprimé depuis deux vidéos du président, expliquant "en compte les contenus qui vont éventuellement à l'encontre des consignes de santé publique émanant de sources officielles et qui pourraient augmenter le risque de transmission du Covid-19".

Moins de 24 heures plus tôt, le ministre de la Santé Luiz Henrique Mandetta avait souligné l'importance du confinement pour combattre la pandémie de coronavirus qui a déjà infecté 3.904 personnes et fait 101 morts, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé.

"La mort est là, si Dieu le veut. Mais nous ne pouvons pas rester là à attendre, il y a des craintes car si on ne meurt pas de la maladie, on meurt de faim", lui avait dit le vendeur ambulant. "Tu ne vas pas mourir", lui a rétorqué Jair Bolsonaro. Au cours de cette série de vidéos publiées sur Twitter, on pouvait voir le président brésilien se déplacer à la rencontre d'habitants, de commerçants et de sympathisants dans les rues de Brasilia ou à l'extérieur de la résidence présidentielle.