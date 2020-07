Coronavirus au Brésil : Jair Bolsonaro testé positif au Covid-19

Il avait déclaré avoir certains symptômes du coronavirus, y compris 38 degrés de fièvre, et qu'une radiographie des poumons avait été faite à l'hôpital des forces armées. Après avoir annoncé lundi à CNN Brésil qu'il s'était soumis à un test, le président brésilien Jair Bolsonaro en a communiqué les résultats ce mardi. Un test qui s'est révélé positif.

"Le résultat positif (du test) vient d'arriver", a déclaré le chef de l'Etat, 65 ans, affirmant toutefois "aller bien", lors d'un entretien à plusieurs chaînes de télévision. "Ça a commencé dimanche, je ne me sentais pas très bien, ça s'est aggravé lundi, j'ai ressenti de la fatigue et j'ai eu 38 degrés de fièvre", a-t-il révélé. "J'ai fait une radio à l'hôpital (...) et mes poumons étaient propres. Les médecins m'ont donné de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine (un antibiotique) et après je me suis senti mieux. Je vais parfaitement bien."