Au Panama, les hommes et les femmes ne peuvent plus sortir le même jour durant la quarantaine

Ainsi, les hommes seront autorisés à sortir s'approvisionner ou à se rendre à la pharmacie, pendant deux heures, le mardi, le jeudi et le samedi. Le lundi, le mercredi et le vendredi sont réservés aux femmes. Le dimanche, toute sortie est interdite, peu importe le sexe. "Cette quarantaine ne vise absolument à rien d'autre qu'à sauver des vies", a expliqué le ministre de la sécurité Juan Pino, lors d'une conférence de presse.

Le Panama renforce ses mesures pendant la quarantaine. Le gouvernement a annoncé lundi le durcissement de ses mesures de quarantaine contre l'épidémie de coronavirus. Désormais, hommes et femmes ne pourront quitter leur domicile qu'à tour de rôle, à différents jours de la semaine. Une mesure qui prend effet mercredi et qui durera quinze jours.

Plus de 2000 personnes, selon lui, ont été arrêtées ce week-end pour avoir enfreint les règles de la quarantaine "totale et obligatoire" décrétée le 24 mars. Le "moyen le plus simple" pour réduire de moitié le nombre de personnes dans la rue est "d'assigner certains jours de circulation aux femmes et certains jours aux hommes", a expliqué le ministre. Quelque 27 personnes ont succombé au coronavirus au Panama, où 1075 cas confirmés ont été recensés.