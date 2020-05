Aucun mort du Covid-19 à Madagascar... vraiment ?

Pour autant, il appelle à une certaine prudence, notamment en raison du nombre réduit de dépistages. "Si l'on dépiste davantage, je pense qu'il est fort probable que l'on détecté également davantage." C'est d'ailleurs là que se situent les plus grandes craintes des responsables associatifs : "Nous redoutons une forme d'épidémie cachée, que l'on ne pourrait pas observer avec précision car les gens ne vont pas forcément dans des structures de santé." Yoann Maldonado souligne qu'à Madagascar, la population est traditionnellement assez méfiante des organismes de santé publique, et que de nombreuses personnes préfèrent s'en remettre des des guérisseurs ou à la médecine traditionnelle.

Pour comprendre l'évolution de l'épidémie à Madagascar, il faut aussi souligner que ce pays de 25 millions d'habitants est relativement protégé en raison de flux de population peu importants. Si l'île accueille des touristes sur son sol, ces derniers ne séjournent généralement pas dans la capitale, Antananarivo, qui est aussi la plus peuplée. Ce qui réduit de fait le risque de transmission du virus. La jeunesse de la population (l'âge médian est inférieur à 20 ans), peut aussi constituer un facteur notable, le Covid-19 faisant beaucoup plus de victimes chez les seniors. Même constat avec certains facteurs de comobordité, moins présent à Madagascar ou dans d'autres pays d'Afrique, notamment l'obésité.

Diverses inconnues demeurent pour autant. L'influence du climat peut-être jouer un rôle ? Il est semble-t-il trop aujourd'hui pour l'affirmer, même si des chercheurs explorent ces pistes. Il en va de même pour ce qui est des immunités pré-existantes, et dont pourrait bénéficier une partie de la population africaine. "Une étude préliminaire du NHS (National Health Service) et de King's College montre une corrélation négative entre les pays affectés par la malaria et ceux touchés par le Covid-19, qu'elle explique par un possible effet protecteur des traitements prophylactiques pour la malaria comme la chloroquine contre le coronavirus", soulignait ainsi Futura Sciences il y a quelques semaines.

Avec seulement deux décès enregistrés et moins de 400 cas, Madagascar semble donc aujourd'hui relativement peu touchée par l'épidémie de Covid-19. L'augmentation récente du nombre de contamination et le risque de voir la population e tenir éloignée des structures de santé incite néanmoins à la vigilance. Des ONG telles que Médecins du Monde ont ainsi concentré leur effort sur la lutte contre l'épidémie afin d'éviter que l'île ne connaissance une propagation de l'épidémie semblable à celle qui a été observée en France et en Europe.