Navire-hôpital de 1000 lits, hôpital de campagne dans Central Park ... New York lance les grandes manœuvres

Il y a urgence. De l'autre côté de l'Atlantique, à New York, les autorités emploient les grands moyens pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus, qui a déjà fait plus de 776 morts dans l'Etat de New York, pour un total de 33.000 cas. Statistique inquiétante, d'après les derniers chiffres de la ville de New York, le virus ferait un mort toutes les 17 minutes au sein de "Big Apple".

Le maire Bill de Blasio a salué l'arrivée de ce bateau, prévue depuis le 18 mars : "Le fait que la marine soit là, que l'armée soit là pour aider New York à un moment où notre ville est dans le besoin, c'est très important. (...) Pour la population de la ville qui a traversé beaucoup de choses ces dernières semaines, ça remonte le moral. C'est très émouvant pour nous tous, nous avons besoin d'aide."

Ainsi, pour faire face à cette forte progression du Covid-19, un navire-hôpital militaire de 1 000 lits, le USNS Comfort, est arrivé ce lundi dans le port de Manhattan. Il aura pour mission de contribuer à soulager les hôpitaux de la ville confrontés à un afflux de malades. Ce navire, équipé de 12 salles d'opération et 1 200 soignants, doit accueillir des patients nécessitant des soins intensifs non liés au virus, afin de permettre aux hôpitaux de se concentrer sur les malades du Covid-19.

Les opérations ont débuté sous l'impulsion de dizaines de personnes engagées dans l'organisation humanitaire Samaritan's Purse, une organisation évangélique basée en Caroline du Nord et qui a dépêché sur place une soixantaine de personnes. La pelouse de l'East Meadow a été choisie pour sa proximité avec l'un des hôpitaux du groupe Mount Sinai, se trouvant juste en face, dans le quartier d'East Harlem.

Un hôpital d'urgence, dans le centre de conférences du Javits Centern, doit également ouvrir ce lundi. Quatre autres sites à travers la ville ont été approuvés pour décharger les hôpitaux, débordés ces derniers jours par l'afflux de malades. En parallèle, un hôpital de campagne était en cours d'installation dimanche en plein cœur de New York, à Central Park, pour faire face à l'afflux attendu de malades du coronavirus.

Samaritan's Purse a coordonné son intervention avec le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, l'agence américaine de gestion des situations d'urgence (FEMA) et le groupe Mount Sinai. "Nous espérons être opérationnels d'ici 48 heures et prêts à accueillir des patients", a expliqué le Dr Elliott Tenpenny, coordinateur de l'équipe, selon lequel l'hôpital de campagne aura une capacité de 68 malades.

Le site disposera des équipements et du personnel nécessaires à l'accueil de malades du coronavirus et bénéficiera du renfort sur place de médecins et infirmiers pour traiter les patients. Samaritan's Purse a déjà installé l'une de ces structures temporaires dans le nord de l'Italie, à Crémone, également pour accueillir des malades du coronavirus, a indiqué le Dr Tenpenny, coordinateur de l'équipe.