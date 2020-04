Coronavirus : dans la peau du Dr Anthony Fauci, Brad Pitt s'en prend avec humour à Donald Trump

"Il y a eu beaucoup de mauvaises informations autour du virus et oui, le président a pris quelques libertés concernant nos recommandations. Ce soir, j'aimerais expliquer ce que le président voulait dire" déclare un Brad Pitt aux cheveux blancs avant de diffuser un extrait du président Trump assurant qu'un vaccin allait arriver "relativement bientôt". "Relativement bientôt, c'est intéressant. Relativement à l'histoire de la vie sur terre, c'est certain que le vaccin arrivera très rapidement. Mais si vous dites à un ami que vous le rejoignez relativement bientôt et que vous vous pointez un an et demi plus tard, votre ami pourrait être assez énervé" réagit l'acteur.

Un deuxième extrait montre Donald Trump déclarant que le virus pourrait disparaître d'un coup, "comme un miracle". "Un miracle serait génial. Qui n'aime pas les miracles ? Mais les miracles ne devraient pas être le plan A" répond Brad Pitt avant de montrer les deux extraits sur le désinfectant et les UV, ou encore celui dans lequel Trump martèle que chaque personne bénéficiera d'un test, qu'il qualifie de "beau". A la fin de la vidéo, la star de 56 ans enlève son déguisement du Dr Fauci et tient à remercier ce dernier pour son travail, au même titre que le personnel soignant "en première ligne".