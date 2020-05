États-Unis : les autorités s'inquiètent de "fêtes Covid-19" organisées pour acquérir l’immunité

Voici l'émergence d'un phénomène nouveau et inquiétant aux Etats-Unis : les "fêtes Covid-19", des rassemblements organisés dans le but de contaminer des participants afin qu'ils soient hypothétiquement immunisés contre la maladie, ou plus précisément de mettre en présence des malades porteurs du Covid-19 avec des participants non infectés, en espérant que ces derniers développent la maladie puis une forme d’immunité. Et ce n'est pas une blague : une centaine de cas de contamination seraient liés à une de ces manifestations dans un comté de l’Etat américain de Washington.

"Des rassemblements de ce genre au beau milieu de la pandémie peuvent être extrêmement dangereux et exposent les gens à un risque accru d’hospitalisation et même de décès", a averti John Wiesman, responsable de la Santé de cet État du nord-ouest. "En outre, on ignore si les gens qui ont guéri du Covid-19 bénéficient d’une protection à long terme", a-t-il souligné. "Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce virus, y compris des problèmes de santé qui pourraient perdurer après l’infection".