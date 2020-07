Etats-Unis : Donald Trump évoque pour la première fois un report de l'élection présidentielle

En mauvaise position dans les sondages et critiqué pour sa gestion de l'épidémie, le locataire de la Maison Blanche a mis en avant de prétendus risques de fraude. Il attaque depuis plusieurs semaines le recours élargi au vote par correspondance pour le scrutin du 3 novembre, qui ferait selon lui de cette élection "la plus INEXACTE et la plus FRAUDULEUSE de l'histoire". "Ce serait très embarrassant pour les Etats-Unis", a-t-il tweeté. Pourtant, plusieurs Etats veulent rendre ce dispositif accessible afin de limiter autant que possible la propagation du coronavirus. Nombreux d'entre eux autorisent ce système de vote depuis des années et n'ont pas signalé de problèmes majeurs, à part des incidents isolés.

Pour rappel, en mai dernier, l'ancien magnat de l'immobilier avait été censuré par le réseau social après avoir affirmé que cette méthode de scrutin était forcément "frauduleuse" car sujette aux manipulation.