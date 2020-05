Coronavirus : George W. Bush appelle à la compassion et à la gentillesse, Donald Trump lui répond

George W. Bush appelle à la compassion en temps de crise de coronavirus, Donald Trump lui répond. Le président américain a répondu ce dimanche sur Twitter à une vidéo dans laquelle son prédécesseur républicain appelait, sans le nommer, au rassemblement et à la compassion dans le pays face à la pandémie. Aux Etats-Unis, selon les derniers chiffres, l'on dénombre 66.385 décès. Il s'agit du pays le plus touché dans le monde.

Sur fond de musique mélancolique et d'images d'archives, le Texan de 73 ans se dit persuadé que cet "esprit de sacrifice" des Américains n'a pas disparu, et lance un appel à la compassion face à la crise actuelle du Covid-19. "Souvenons-nous combien nos différences sont minimes face à cette menace", demande-t-il. "Souvenons-nous que l'empathie et la gentillesse sont des outils essentiels et puissants". Régulièrement critiqué pour son manque d'empathie depuis le début de l'épidémie de coronavirus, Donald Trump s'est peut-être senti visé.