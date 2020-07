Etats-Unis : les hôpitaux au bord de la rupture mais pas de reconfinement à l'ordre du jour

La flambée des infections au coronavirus poursuit sa rapide et inquiétante progression aux Etats-Unis. Pays déjà le plus endeuillé de la planète, avec plus de 128.000 morts, les Etats-Unis ont atteint un niveau record, la semaine dernière, avec 53.069 nouvelles contaminations en 24 heures, qui portent le total à plus de 2,8 millions, selon l'Université Johns Hopkins.

Si Donald Trump s'échine à minimiser les dégâts et la gravité de la situation en assurant à la population que l'épidémie est sur le point de s'achever, le pays enregistre malgré tout des nombres d'infections records et les hôpitaux débordent de malades.