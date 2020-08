Tentative d'invasion du Reichstag par des "anti-masques" : les images qui choquent l'Allemagne

En Allemagne, la radicalisation du mouvement "anti-masques" est montée encore d’un cran ce samedi 29 août, avec une tentative spectaculaire de prise d’assaut du Parlement. En marge d’un rassemblement pour dénoncer la "dictature" des mesures sanitaires autour du nouveau coronavirus, plusieurs centaines de protestataires ont forcé des barrières et un barrage de police pour monter sur les marches du célèbre Reichstag à Berlin et tenter d’y pénétrer.

La municipalité de Berlin avait tenté d'interdire le rassemblement, en arguant de l'impossibilité de faire respecter les distances de sécurité et gestes barrière, vu le nombre de personnes annoncées et leur détermination. Mais la justice, saisie par les organisateurs, a finalement autorisé la manifestation. Au total, le rassemblement a réuni 38.000 personnes selon la police, soit le double du nombre attendu au départ.

Une foule hétéroclite composée de militants anti-vaccin, de complotistes, de citoyens authentiquement préoccupés par les restrictions liées à la pandémie mais aussi, et de plus en plus selon les autorités, de sympathisants d'extrême droite. Parmi les manifestants ayant tenté de faire le siège du Parlement, certains brandissaient en effet des drapeaux du Reich allemand ayant existé jusqu'en 1919, aux couleurs noir, blanche et rouge.