Coronavirus : Boris Johnson espère un retour à la normale "pour Noël" au Royaume-Uni

"J'espère vivement et sincèrement que nous pourrons supprimer les mesures extraordinaires" mises en place pour contenir l'épidémie "et permettre un vrai retour à la normale au plus tôt à partir de novembre, peut-être à temps pour Noël". Dans un contexte où la crainte d'une seconde vague devient de plus en plus importante en Europe, Boris Johnson a fait part ce vendredi de ses espoirs pour les mois à venir. Il a rajouté avec optimisme : "si nous continuons à nous serrer les coudes comme nous l'avons fait jusqu'ici, je sais que nous pouvons vaincre ce virus".