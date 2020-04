Coronavirus : Boris Johnson transféré en soins intensifs après une détérioration de son état de santé

Lors d'un point presse ce lundi, le ministre britannique des Affaires étrangères a pourtant indiqué que le Premier ministre avait passé une "nuit tranquille", qu'il gardait "bon moral" et continuait "à diriger le gouvernement". "Hier, on nous a expliqué que son état n'avait pas empiré, mais qu'il avait été transféré à l'hôpital parce que ses symptômes persistaient après 10 jours de confinement", rappelle Brigitte Garambois. "Cette information saisit le Royaume-Uni. Ce soir, beaucoup de Britanniques commençaient à se demander le Premier ministre était capable de diriger le pays. Ils ont leur réponse."

Plus de 50.000 personnes ont été testées positives au Covid-19 au Royaume-Uni, devenu l'un des pays d'Europe les plus violemment touchés, et 5.373 en sont mortes. Parmi les cas positifs figure également le prince héritier Charles, désormais guéri après avoir développé des symptômes légers du virus. Il a retrouvé lundi son épouse Camilla, testée négative au Covid-19 mais qui était restée confinée 14 jours par précaution. Face à l'ampleur de la crise, la reine Elisabeth II, 93 ans, s'est adressée dimanche aux Britanniques pour les encourager à faire front et leur insuffler un message d'espoir. Cette allocution hors protocole, la quatrième seulement en 68 ans de règne, a été vue par plus de 23 millions de téléspectateurs.

Critiqué pour avoir tardé à prendre la mesure de la situation, le gouvernement a bâti en catastrophe des hôpitaux de campagne pour soulager un système de santé débordé, promis de décupler les tests qui manquent cruellement et débloqué des sommes gigantesques pour répondre au marasme économique et social.

Depuis l'annonce de sa maladie, Boris Johnson continuait à diriger la riposte du gouvernement en quarantaine, depuis son appartement de Downing Street, d'où il postait des messages vidéos sur Twitter appelant ses compatriotes à rester chez eux. Le journal The Guardian affirmait ce lundi que "Johnson était plus gravement malade que lui ou ses fonctionnaires n'étaient prêts à l'admettre, et a été vu par des médecins inquiets de sa respiration". Certains commentateurs jugeaient ainsi que le chef du gouvernement aurait dû se reposer.