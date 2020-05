La crise du coronavirus "pourrait faire basculer 60 millions de personnes dans l'extrême pauvreté"

"La pandémie et la fermeture des économies avancées pourraient précipiter jusqu'à 60 millions de personnes dans l'extrême pauvreté, effaçant une grande partie des récents progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté". C'est la crainte qu'exprime, dans un communiqué, le Groupe de la Banque mondiale ce mardi 19 mai.

L'institution a toutefois annoncé que ses aides d'urgence pour freiner l'impact sanitaire et économique du coronavirus ont déjà bénéficié à 100 pays en voie de développement qui abritent 70% de la population mondiale : "Il s'agit d'une étape importante dans les efforts du groupe (...) pour déployer 160 milliards de dollars sur une période de 15 mois", qui court jusqu'en juillet 2021, a estimé son président David Malpass.

Les programmes financés dans le cadre de cette enveloppe doivent répondre "efficacement aux chocs sanitaires, économiques et sociaux" auxquels ces pays sont confrontés, a-t-il rappelé. Ils doivent en outre renforcer les systèmes de soins de santé et apporter du matériel et des équipements médicaux "vitaux". Mais il souhaite inviter d'autres donateurs à se manifester pour venir en aide aux plus pauvres, et afin d'éviter ce basculement d'une partie du monde dans cette extrême pauvreté.

