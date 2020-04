Coronavirus : aux Etats-Unis, davantage de nouveaux chômeurs que l'ensemble des salariés du privé en France

Des files d'attente interminables de centaines de chômeurs patientant pour récupérer un peu de nourriture gratuite : depuis plusieurs jours, ces images filmées par hélicoptères tournent en boucle sur les chaines d'information américaines. Et illustrent l'ampleur du désastre économique qui, en parallèle de la crise sanitaire, se joue aux Etats-Unis. Les chiffres donnent le tournis : en un mois, près de 22 millions de personnes - soit plus que l'ensemble des salariés du secteur privé en France - ont demandé une allocation chômage pour la première fois. Du jamais vu dans le pays où, il y a encore quelques semaines, l'emploi affichait une santé insolente.

"C'est l'une des particularités du système américain : on peut licencier les gens du jour au lendemain", explique à LCI Nicole Bacharan. Selon cette spécialiste des Etats-Unis, il n'y a en effet "pas vraiment de procédures" : "Quand on veut se séparer d'un salarié, il suffit de lui dire. Et il part le jour même. C'est ce qui s'est passé pour ceux qui viennent de s'inscrire au chômage."

Les nouveaux chômeurs pourront également compter sur 600 dollars supplémentaires chaque semaine pendant quatre mois, comme promis par le plan de relance de l'économie de 2200 milliards de dollars négocié fin mars entre l'administration Trump et le Congrès. Cela suffira-t-il ? Rien n'est moins sûr, estime Nicole Bacharan. "Ce plan de stabilisation sera suivi d'un deuxième, voire un troisième. De l'avis des démocrates comme des républicains, on trouve que Trump a réagi assez promptement concernant l'économie. Domaine auquel il est plus sensible que les questions sanitaires. Mais cela ne sera pas suffisant."

A en croire l'historienne, difficile pour les américains engloutis par la crise de s'appuyer sur les finances de l'Etat car "ils n'ont plus d'argent. Tout a été englouti dans les équipements sanitaires, l'aménagement des hôpitaux."