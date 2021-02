Commerces non-essentiels, restaurants, stades... l'Angleterre va déconfiner par étapes Paul ELLIS / AFP

ALLÈGEMENT - Le Premier ministre Boris Johnson a présenté ce lundi 22 février un plan de déconfinement en quatre grandes étapes, dont le point d'orgue pourrait être un retour à la normale fin juin.

Bientôt le bout du tunnel pour le Royaume-Uni ? C'est en tout cas l'espoir formulé par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Ce lundi 22 février, le chef du gouvernement a présenté sa stratégie de sortie du confinement qu'il veut "prudente" mais "irréversible", avec l'objectif un retour à la quasi normale d'ici fin juin en Angleterre. Confiné pour la troisième fois en début d'année, face à l'explosion de l'épidémie due à un variant plus contagieux apparu dans le sud du pays, qui a conduit le système hospitalier au bord de la submersion, l'Angleterre va déconfiner, étape par étape, pour éviter une nouvelle flambée.

"Nous ne pouvons persister indéfiniment avec des restrictions qui affaiblissent notre économie, notre bien-être mental et physique", a expliqué Boris Johnson devant les députés, présentant un plan en quatre grandes étapes pour le pays le plus peuplé du Royaume-Uni, avec 56 millions d'habitants. "C'est pourquoi il est essentiel que cette feuille de route soit prudente mais aussi irréversible". En Angleterre, où les restrictions et la vaccination ont entraîné un repli des contaminations, hospitalisations et décès, les écoles seront les premières à bénéficier du relâchement, avec une réouverture prévue le 8 mars.

Les dernières restrictions levées fin juin ?

À partir du 29 mars, la consigne de rester à la maison sera levée et les rassemblements en extérieur, limités à six personnes ou deux foyers différents, seront autorisés. Les magasins non essentiels, les coiffeurs, les pubs - en extérieur - et musées devront attendre le 12 avril. Les cinémas et l'hôtellerie-restauration (en intérieur) suivront le 17 mai, date à laquelle les membres de différents foyers pourront se rencontrer en intérieur. Par ailleurs, le gouvernement britannique vise un retour des supporters dans les stades d'Angleterre à cette même date, avec une capacité limitée à 10.000 personnes maximum. Pour les événements sportifs à l'intérieur, jusqu'à la moitié de la capacité pourra être utilisée, sans dépasser 1000 personnes. Si la situation sanitaire le permet, les restrictions limitant les contacts sociaux seront levées le 21 juin au plus tôt, de même que la consigne de télétravail. Le Premier ministre Boris Johnson a affirmé que toute décision serait prise en fonction des éléments scientifiques à sa disposition, comme l'efficacité des vaccins anti-Covid et le repli des hospitalisations.

La vaccination bat son plein

Le gouvernement britannique a fondé sa stratégie de sortie de crise sur la campagne de vaccination, lancée au début du mois de décembre, qui bat son plein. Un adulte sur trois a déjà reçu une première dose, soit plus de 17,5 millions de personnes, et d'ici à mi-avril, les plus de 50 ans devraient tous avoir été partiellement vaccinés. L'exécutif a promis que tous les adultes se verront proposer une première injection de vaccin anti-Covid d'ici fin juillet. "Je crois fondamentalement que le programme de vaccination a changé la donne en notre faveur", a souligné Boris Johnson lors de son intervention devant les députés.

Avant même ces annonces, certains secteurs économiques particulièrement éprouvés par la pandémie de coronavirus, comme l'hôtellerie-restauration, se sont toutefois désolés de ne pouvoir rouvrir plus rapidement. "Le pub a toujours été plus qu'un simple endroit pour boire. C'est là que nous allons pour nous connecter, pour former une communauté", a défendu Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & Pub Association (BBPA), plaidant pour une réouverture avancée.

Au Royaume-Uni, chacune des quatre nations du pays décide de sa stratégie en matière de déconfinement. En Écosse et au Pays de Galles, les écoles ont rouvert progressivement à partir de lundi, en commençant par les petites classes de primaire.

