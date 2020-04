Confinement aux Philippines : le président Rodrigo Duterte demande à la police de tuer les récalcitrants

Près de la moitié des quelque 110 millions d'habitants de l'archipel sont confinés chez eux, dont des millions vivent dans la plus grande précarité et se retrouvent sans emploi. Les mesures de quarantaine, qui concernent notamment les 12 millions d'habitants de Manille, ont entraîné la fermeture de la plupart des entreprises et l'arrêt de presque toutes les activités sociales, religieuses et commerciales. Mercredi 31 mars, une vingtaine de personnes vivant dans des bidonvilles ont été arrêtées pour avoir organisé une manifestation contre le gouvernement, qu'ils accusent de ne pas fournir d'aide alimentaire aux plus démunis.