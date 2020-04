Déconfinement : comment l'Autriche, l'Allemagne ou l'Italie vont-elles procéder ?

Le chancelier Sebastian Kurz a indiqué que ces mesures allaient être possibles grâce à la réaction rapide du pays face au virus : "En Autriche, nous avons réagi plus rapidement et de manière plus restrictive que d'autres pays. Cette réaction nous donne aujourd'hui la possibilité de sortir plus rapidement de cette crise. Mais seulement si nous continuons tous à respecter les mesures aussi rigoureusement que nous l’avons fait jusqu’à présent."

Les autres commerces tels que les coiffeurs seront, eux, autorisés à rouvrir début mai, tandis que les restaurants et les hôtels pourront en faire de même à la mi-mai. En outre, l’obligation de porter un masque, déjà appliquée dans les grandes surfaces, s’étendra aux transports en commun et aux commerces de nouveau ouverts. Les grands rassemblements resteront quant à eux interdits jusqu’à fin juin.

En Italie, pays jusqu'ici le plus endeuillé du monde par le fléau (16.523 décès pour plus de 132.000 cas confirmés), si la prudence reste évidemment de mise, le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a exposé dimanche un plan stratégique en cinq points "pour sortir graduellement" de la pandémie. Un plan qui préconise notamment le port du masque généralisé, la "distanciation sociale scrupuleuse dans les lieux de vie et de travail" et un réseau d'hôpitaux se consacrant au Covid-19 qui resteront ouverts après la crise pour empêcher un éventuel retour du virus. L'objectif est un retour à la normale "dès que possible", a ajouté le ministre sans "donner de date".