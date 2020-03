Coronavirus en Italie : le pays passe la barre des 100 morts et décide de la fermeture des écoles et universités jusqu'au 15 mars

Il s'agit du troisième plus gros foyer de cas de coronavirus dans le monde, après la Chine et la Corée du Sud. En Italie, ce sont plus de 3000 personnes qui ont été recensées comme contaminées au coronavirus alors que les autorités annoncent que le pays a passé la barre des cent morts ce mardi. Le précédent bilan datant de mardi donnait 79 morts et 2.502 cas, soit une hausse en 24 heures de 28 morts et de 587 cas, selon le bilan de la Protection civile.