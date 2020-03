Coronavirus : critiqué pour sa stratégie d'"immunité collective", le Royaume-Uni va confiner les personnes âgées

Alors que l'Italie est confinée et que la France ferme ses écoles, la Grande-Bretagne n'a pas encore pris de mesures strictes pour lutter contre le coronavirus. Depuis le début de l'épidémie, le Premier ministre Boris Johnson adopte une attitude plutôt détendue, et mise sur la stratégie de l'"immunité collective".

En effet, le chef du gouvernement espère que le virus se propage lentement, de façon à ce que la population britannique développe une "immunité collective". Il espère retarder le pic de l'épidémie à l'été pour amortir le choc pour les services de santé, et a donné pour consigne que les personnes présentant des symptômes restent confinées pendant une semaine.

"Il n’est pas possible d’éviter que tout le monde attrape le virus. Et ce n’est pas non plus souhaitable, car il faut que la population acquière une certaine immunité", a expliqué dans la semaine le conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance. Selon cet ex-chef de la recherche et développement du géant pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK), un tel processus pourrait fonctionner si 60% de la population était atteinte.