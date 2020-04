Coronavirus : dans certains Etats américains, des prières plutôt que du confinement

Deux de ces Etats, le Dakota du Sud et l'Iowa, ont préféré officiellement appeler à des journées de prière collective à l'approche de Pâques. Dans le Dakota du Sud, la gouverneure républicaine Kristi Noem a justifié ainsi sa décision de ne pas publier d'ordre de confinement pour l'ensemble du territoire : "Ce sont avant tout les gens qui sont responsables de leur sécurité". Dans l'Iowa voisin, c'est le Jeudi saint (9 avril) que la gouverneure locale a choisi comme jour officiel de prière contre le coronavirus. "A travers l'histoire, les habitants de l'Iowa ont trouvé la paix, la force et l'unité à travers la prière à Dieu, en l'implorant humblement de leur donner sa force durant les périodes difficiles", écrit Kim Reynolds dans sa proclamation officielle.

La semaine dernière, les autorités médicales de l'Iowa avaient recommandé par un vote unanime des mesures de confinement semblables à celles que plus de 95% des Américains connaissent actuellement. Mais la gouverneure Reynolds a estimé que de telles restrictions ne s'imposaient pas dans les zones où le coronavirus n'avait pas encore été signalé. La dirigeante a tout de même décidé de fermer les écoles, de nombreux commerces et lieux publics et a interdit les rassemblements de plus de dix personnes.

Plus au sud, dans l'Arkansas, le gouverneur Asa Hutchinson a invoqué des particularités locales, comme une faible densité de population. Si on mettait en place le confinement dans tout l'Etat, "on exempterait les services essentiels, ce qui signifie que 700.000 habitants de l'Arkansas iraient quand même au travail, faire des courses ou du sport", a-t-il déclaré pour minimiser l'importance d'une telle mesure. Mettant en avant la protection du "commerce", le gouverneur s'oppose en outre aux arrêtés locaux que certains maires, comme celui de la capitale Little Rock, ont souhaité prendre pour limiter les allées et venues.