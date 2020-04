Coronavirus : violente manifestation contre le confinement dans le Caucase russe

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté lundi à Vladikavkaz, dans le Caucase russe, contre les mesures de confinement pour enrayer la pandémie de Covid-19, des manifestants soulignant les difficultés économiques qu'elles ont engendrées. Les images diffusées sur les réseaux sociaux et par les médias montrent les manifestants, pour la plupart sans masques de protection, se réunir devant le siège de l'administration régionale protégé par les forces de l'ordre.

L'Ossétie du Nord, une des régions les plus pauvres de Russie, a décrété fin mars la fermeture de ses commerces non essentiels et applique scrupuleusement les consignes de confinement recommandées par les autorités russes. Ce territoire de 700.000 habitants compte 145 cas confirmés de coronavirus, dont deux mortels.

"Les gens ne croient pas que (la quarantaine) soit nécessaire, ils pensent que le danger est exagéré. Des entreprises ont fermé et les gens ont perdu leur source de revenus. Ils ne savent pas comment vivre et ont plus peur de la faim que d'une quelconque contamination", a déclaré une militante locale, Indira Gabolaïeva.