Des tests négatifs de moins de 48 heures obligatoires à la frontière entre la Moselle et l'Allemagne

En revanche, les discussions se sont poursuivies dimanche entre les deux pays au sujet des tests imposés aux voyageurs en provenance de Moselle, notamment pour les travailleurs transfrontaliers, qui pourraient être empêchés de circuler par des règles trop drastique. L'Allemagne a finalement opté pour un test antigénique obligatoire de moins de 48 heures (et non de 24 heures, comme elle l'envisageait). "Un moindre mal", pour le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune.

En outre, le classement de la Moselle en zone à "haut risque" faisait craindre aux autorités une "quasi-fermeture" de la frontière, selon l'expression de Clément Beaune, dimanche sur France Inter. L'Allemagne a finalement indiqué qu'elle n'avait pas l'intention d'introduire à sa frontière avec la Moselle des contrôles de douane aussi stricts et systématiques qu'avec la République tchèque et le Tyrol autrichien. "La frontière ne sera pas fermée", a affirmé un porte-parole du ministère de l'Intérieur, notamment parce que les régions allemandes limitrophes de la Moselle, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat, ne l'ont pas demandé. Les contrôles doivent être aléatoires et à l'intérieur du territoire allemand, a-t-il précisé.

À la frontière avec la Moselle, "il faut donner l'exemple et revenir à un dispositif plus allégé", a plaidé Clément Beaune, en arguant d'un "esprit franco-allemand coopératif" pour "éviter de revenir à ce qu'on a vécu douloureusement au début de la pandémie." Un avis partagé par Jean Rottner, président régional du conseil du Grand Est, dans une intervention sur TF1 ce dimanche (vidéo ci-dessous).