EN DIRECT - Coronavirus : Donald Trump porte pour la première fois un masque en public

ILS VEULENT LE MASQUE OBLIGATOIRE DANS LES LIEUX CLOS









Plusieurs personnalités du monde de la santé, parmi lesquelles les infectiologues Karine Lacombe et Eric Caumes, montent au créneau alors qu'un relâchement est constaté en France que "des signaux faibles commencent à apparaître et doivent nous alerter sur un possible redémarrage massif des transmissions". Dans une tribune, dévoilée dans Le Parisien, des soignants appellent les Français à une plus grande prudence et réclament "le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos". Pour éviter un nouveau confinement, ils répètent l'importance de "la distanciation physique autant que possible, et le lavage des mains".