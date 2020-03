En Italie, l'armée transporte-t-elle les morts du coronavirus faute de place dans les crématoriums ?

L'épidémie de coronavirus s'intensifie en France, mais elle continue également de faire des victimes chez nos voisins italiens, où l'on déplore plus de 3.000 morts ce jeudi 19 mars. Dans la ville de Bergame, non loin de Milan et qui figure parmi les plus durement touchées, la situation est si critique qu'elle nécessite l'intervention de l'armée. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs publications sur les réseaux sociaux, expliquant que, faute de place dans les crématoriums, les cercueils sont transportés dans d'autres villes par des véhicules militaires.