Covid-19 : en Italie, le masque désormais obligatoire le soir dans les lieux publics

L'Italie sonne l'alerte face au regain de l'épidémie. Relativement épargnée avec moins de 500 nouveaux cas quotidiens, contre plus 3000 par jour en France depuis samedi, la Botte redoute l'arrivée d'une deuxième vague. Le gouvernement craint que la vie nocturne, qui a btuat son plein pendant le "Ferragosto", le sacro-saint weekend du 15 août, ne contribue à faire exploser les contaminations. Les autorités italiennes tentent donc, à leur manière, de se prémunir de cette menace.

Premier pays d'Europe à avoir été frappé par le Covid-19, avec, à ce jour, 254.000 cas détectés et plus de 35.000 morts, l'Italie a annoncé ce dimanche 16 août la fermeture des discothèques et a imposé le port du masque le soir dans les lieux publics. Le ministre de la Santé Roberto Speranza a signé un décret prenant effet lundi, qui ordonne le port du masque entre 18h et 6h dans les lieux publics où survient la "formation de groupes".