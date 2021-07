Covid-19 : en Tunisie, des hôpitaux débordés et des corps qui s'accumulent

Jamais, depuis le début de la crise, la Tunisie n'avait fait face à un tel afflux de patients. Le pays, dont les hôpitaux commencent à être débordés face à la propagation du Covid-19, a même confiné six gouvernorats où le taux de propagation du virus est particulièrement élevé, dont Kairouan.

Car la Tunisie enregistre un nombre de décès quotidiens sans précédent depuis le début de la pandémie, portant le bilan à plus de 15.000 morts pour 12 millions d'habitants, et plus de 600 personnes sont actuellement en réanimation. Le nombre officiel de cas total dépasse les 445.000. 92% des lits de réanimation des hôpitaux publics sont actuellement occupés et ceux de la capitale, Tunis, sont pleins.