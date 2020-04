"Enormément de gens renoncent aux soins : dans les hôpitaux de New York, des médecins français témoignent

Avec près de 430.000 cas confirmés, les Etats-Unis sont le pays le plus touché par l’épidémie de Covid-19. Deux jours de suite, le pays vient d'enregistrer le pire bilan journalier dans le monde depuis le début de la crise, avec deux fois près de 2.000 morts en 24 heures. Plus qu’ailleurs encore, les hôpitaux de New York, principal foyer de l’épidémie sur le sol américain, arrivent à saturation.

Déprimant également, le manque de matériel : l’équipement que Sarah Rosanel porte provient de dons. "Les autorités médicales nous disent que si on n’a pas assez d’équipements on peut utiliser un bandana, chose qui est révoltante", raconte-t-elle. Son hôpital fait encore face, mais dans d’autres établissements, la situation est terrible, comme le lui ont raconté des amis médecins : "Ils n’ont plus de respirateurs, ils n’ont plus d’oxygène, ils n’ont plus de médicaments pour garder les patients endormis donc c’est très très dur."

Dans la ville qui ne dort jamais, la cardiologue non plus n’a presque plus droit aux repos : elle travaille parfois 24 heures à la suite, malgré la fatigue. Son service n’accueille plus que des patients Covid-19, tous dans un état grave.