Covid-19 : "Le vaccin est devenu une arme nucléaire au plan géopolitique"

Les laboratoires du monde entier travaillent sans relâche pour trouver un vaccin contre le Covid-19, qui a fait à ce jour plus de 650.000 morts pour presque 17 millions de personnes contaminées. Des lignes de production ont même déjà été lancées, sans garantie de réussite, et des essais cliniques ont démarré à grande échelle depuis ces six derniers mois, avec un enjeu sanitaire, diplomatique et économique colossal.

Si le candidat vaccin américain Moderna entre dans sa troisième et dernière phase de test, la Chine est néanmoins en pole position grâce à la firme Sinovac. L'entreprise a ainsi entamé son sprint final, avec un vaccin qui porte même déjà un nom : le Coronavac. "Nous travaillons jour et nuit pour développer le vaccin contre le Covid-19. Nous avons trois groupes de travail par équipe, pour produire 24h/24. Ce qui veut dire que nous perdons pas une minute pour le développement" explique Meng Weining, le directeur des affaires internationales de Sinovac.