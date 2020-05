Espionnage de vaccins : la Chine dénonce une "diffamation", Trump durcit encore le ton

ESCALADE VERBALE - Après les accusations de Washington concernant de supposés piratages de la recherche sur un vaccin contre le Covid-19, Pékin a reproché jeudi aux Etats-Unis de la "diffamer" tandis que le Président américain menace de rompre toute relation.

Ces nouvelles accusations de l'administration Trump viennent tendre encore un peu plus les relations, déjà compliquées, entre les deux superpuissances à propos du nouveau coronavirus. La Chine a reproché jeudi aux Etats-Unis de la "diffamer" après que Washington eut accusé Pékin de pirater la recherche américaine sur un vaccin contre le Covid-19. "À en juger par leurs antécédents, ce sont les États-Unis qui ont mené les plus importantes opérations de vol sur internet à l'échelle mondiale", a déclaré Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse. La veille, la police fédérale américaine (FBI) a accusé des pirates informatiques, des chercheurs et des étudiants proches de la Chine de voler des informations d'instituts universitaires et de laboratoires publics au profit de Pékin.

"Plus de raisons que quiconque de se méfier du vol"

"Les tentatives de la Chine de cibler ces secteurs représentent une menace grave pour la réponse de notre pays au Covid-19", a affirmé la police fédérale américaine (FBI) dans un avertissement officiel conjoint avec l'agence nationale pour la cybersécurité. Plusieurs entreprises pharmaceutiques chinoises se sont lancées depuis le début de l'épidémie de Covid-19 dans l'élaboration d'un vaccin. Au moins trois ont déjà entamé des tests cliniques sur l'homme. "La Chine est à la pointe de la recherche en matière de vaccins et de traitement contre le Covid-19. De ce fait, elle a plus de raisons que quiconque de se méfier du vol d'informations sur internet", a souligné Zhao Lijian.

"On économiserait 500 milliards de dollars"

Donald Trump a durci encore le ton dans un entretien à Fox Business diffusé jeudi, menaçant de rompre toute relation avec le géant asiatique et assurant qu'il ne souhaitait plus parler à son président. "Si on le faisait, que se passerait-il?", a-t-il poursuivi. "On économiserait 500 milliards de dollars si on rompait toute relation", a encore dit le milliardaire républicain, coutumier des mises en garde sans lendemain. Le locataire de la Maison Blanche martèle depuis plusieurs semaines que le lourd bilan du Covid-19 - près de 300.000 morts à travers le monde dont plus de 80.000 aux Etats-Unis - aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable dès l'apparition du virus dans la ville de Wuhan. "Ils auraient pu l'arrêter (le virus) en Chine, d'où il est venu. Mais cela ne s'est pas passé comme ça", a encore dit le président américain, qui briguera le 3 novembre un deuxième mandat et avait fait de la bonne santé de l'économie l'un de ses principaux arguments de campagne.

Pékin affirme avoir transmis le plus vite possible toutes les informations à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et à d'autres pays, dont les Etats-Unis.