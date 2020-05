Coronavirus : Jair Bolsonaro s'offre un bain de foule au Brésil, deuxième pays le plus touché

Il a vite enlevé son masque pour saluer la foule, serrer des mains, enlacer des partisans, et même porter un enfant sur ses épaules. Dimanche 24 mai, Jair Bolsonaro, le président du Brésil, s'est offert un bain de foule devant le palais présidentiel à Brasilia. Malgré la catastrophe sanitaire qui frappe très durement son pays, il a bravé une nouvelle fois les normes sanitaires et les règles de distanciation physique édictées par la plupart des autorités locales.

Avec 22 666 morts et 363 111 cas confirmés, le Brésil est le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie, après les Etats-Unis. Le chef de l'Etat d'extrême droite dénigre régulièrement les gestes barrières et les précautions face à la pandémie, réduisant le virus à une "petite grippe", et soutenant que les mesures de confinement nuisent inutilement à la plus grande économie d'Amérique Latine.