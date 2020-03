Coronavirus : l'Italie ferme tous ses commerces sauf pour l'alimentation et la santé

Des mesures draconiennes qui vont beaucoup plus loin que celles annoncées dans la soirée du lundi 9 mars par décret et qui voyait le gouvernement prendre de strictes mesures de confinement de la population, avec notamment une restriction des déplacements jusqu'au 3 avril. "Tous les Italiens devront "éviter les déplacements" sauf pour aller travailler, se ravitailler ou encore pour des soins médicaux. Les rassemblements sont également prohibés", avait affirmé Giuseppe Conte sur un ton grave. Pour autant, "ces mesures devaient garantir la continuité de l'activité économique", avait-il assuré.

Pour tenter d'enrayer la progression du coronavirus, qui a déjà fait plus de 800 morts, le gouvernement italien a décidé de frapper un grand coup, en annonçant la fermeture de tous les commerces de la péninsule en dehors des secteurs de la distribution alimentaire et de la santé. "Nous fermons les commerces, les bars, les pubs, les restaurants", a déclaré ce mercredi soir le Premier ministre Giuseppe Conte lors d'une allocution solennelle. "La livraison à domicile restera autorisée." "Les effets de ce grand effort seront visibles dans une quinzaine de jours", a-t-il promis.

Derrière la Chine, l'Italie est le deuxième pays au monde le plus touché par la pandémie, avec 827 morts et 12.462 cas, selon un bilan rendu public mercredi soir. Des responsables de la Lombardie, la région de Milan (nord), de loin la plus touchée (617 morts) et poumon économique du pays, demandaient depuis plusieurs jours au gouvernement de renforcer les restrictions. "Certains pensent qu'au lieu de prolonger une agonie qui dure des mois", il vaut mieux "arrêter définitivement la contagion", avait ainsi déclaré ce mardi la président de la Vénétie (nord), Luca Zaia, plaidant pour des mesures radicales.