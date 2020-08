Coronavirus : la Nouvelle-Zélande reporte ses élections

La décision de Jacinda Ardern a été motivée par le reconfinement jusqu'au 26 août que subi la ville d'Auckland, cœur économique du pays et agglomération la plus peuplée du pays. Jusqu'à un quart des Néo-zélandais y habitent. La campagne électorale n'aurait pas pu se dérouler dans de bonnes conditions avec l'impossibilités des candidats et les électeurs de se réunir. "Cette décision donne à tous les partis le temps de faire campagne au cours des neuf prochaines semaines et donne à la Commission électorale assez de temps pour assurer qu'une élection peut se tenir", a expliqué la Première ministre.