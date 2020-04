Quelques jours après la levée du confinement, la fréquentation des lieux touristiques explose en Chine

En Chine, sitôt le confinement levé, la vie a repris son cours... mais peut-être un peu trop vite. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent l'affluence des Chinois dans les lieux touristiques, seulement quelques jours après le retrait de certaines mesures de restrictions afin d'enrayer la propagation du coronavirus. Samedi 4 avril, dans la province d'Anhui, à l'est du pays, les Chinois étaient nombreux à arpenter les allées du parc national de Huangshan, comme en témoignent les images publiées sur le réseau social Weibo. Entassés par milliers, les Chinois avaient vraisemblablement profité de l'accès libre du lieu, après que le gouverneur de la province d'Anhui a annoncé la gratuite de 29 de ses sites afin de promouvoir... le tourisme.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'opération de communication a fonctionné. Selon les informations du média local Global Times, les autorités ont publié le lendemain un avis afin d'indiquer que le parc de Huangshan avait atteint sa capacité maximale d'accueil de 20.000 personnes et ne pourrait par conséquent plus accueillir de petits curieux. Pour accéder aux lieux, les visiteurs avaient dû se plier aux tests sanitaires, à savoir la prise de leur température, et devaient porter un masque de protection pour pénétrer dans l'enceinte du parc.