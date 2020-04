Coronavirus : aux Etats-Unis, les Afro-Américains durement touchés par l'épidémie

"Nous savons que les Noirs sont plus susceptibles d'avoir du diabète, des maladies du cœur et des poumons", a surenchéri mardi le médecin en chef des Etats-Unis, Jerome Adams, sur CBS. Or ces maladies augmentent le risque de complications du Covid-19.

Autre raison invoquée : une exposition particulièrement élevée au virus. "Cette population fait plus face au grand public", a détaillé Georges Benjamin, président de l'Association américaine de santé publique (APHA). "Ils sont plus souvent chauffeurs de bus, ils prennent plus les transports en commun, ils travaillent plus dans les maisons de retraite, les magasins et les supermarchés." Difficile, dès lors, d'appliquer la distanciation sociale, pourtant prônée par les autorités. "Beaucoup d'Américains noirs et d'autres communautés de couleur n'ont pas le privilège de pouvoir se confiner à la maison", ont d'ailleurs écrit des centaines de médecins et l'organisation de défense des minorités Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, dans une lettre adressée au secrétaire américain à la Santé.