Coronavirus : le bilan des morts à Wuhan revu à la hausse

Alors que la pandémie de Covid-19 fait, chaque jour, toujours plus de victimes, les regards se tournent désormais vers la Chine. Nombreux sont ceux qui soupçonnent le pays d'avoir sous-estimé l'épidémie et par là, son bilan. Donald Trump, qui avait ces derniers jours vertement critiqué la gestion par Pékin de l'épidémie, a présenté jeudi soir son plan pour faire "redémarrer l'Amérique", "prochaine phase" de la "guerre" contre le coronavirus. Quelques heures plus tard, la mairie de Wuhan créait la surprise en révisant ses chiffres à la hausse avec 1.290 décès supplémentaires. Ce nouveau décompte porte à 4.632 le bilan des décès enregistré dans le pays le plus peuplé du monde.