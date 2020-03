Coronavirus : plus de 1,7 milliard de personnes confinées dans le monde

A LA MAISON - Avec l’accélération de la propagation du coronavirus qui commence à tracer sa route dans les pays de l’hémisphère sud, de plus en plus de pays ont placé leurs ressortissants en confinement strict. Au total, on dénombre désormais plus de 1,7 milliard de personnes confinées à travers le monde.

Alors que la pandémie s’accélère et commence à investir l’hémisphère sud, le confinement tend à se généraliser aux quatre coins du monde. Plus de 1,7 milliard de personnes dans le monde, dont au moins 700 millions d'Indiens, sont appelées à rester confinées depuis plusieurs jours. Depuis son apparition en décembre dernier, le Covid-19 a fait au moins 16.146 morts, selon le dernier bilan comptabilité par l’AFP lundi soir. Quelque 174 pays et territoires sont désormais touchés par le coronavirus et plus de 361.510 cas de contamination recensés. L’Italie détient désormais le triste record du plus grand nombre de décès avec 6.077 morts pour 63.927 cas, devançant largement la Chine d’où est partie l’épidémie (3.270 décès pour 81.093 cas). Viennent ensuite l’Espagne (2.182 morts, 33.089 cas), l'Iran (1.812 morts, 23.049 cas), la France (860 morts, 19.856 cas) et les États-Unis (499 morts, 41.511 cas). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) note une accélération de la pandémie, mais estime que sa trajectoire peut être modifiée. Il faut pour cela que de plus en plus de pays multiplient les tests de tous les cas et placent en quarantaine les contacts proches.

Un confinement inégal selon les pays

Aux Etats-Unis, Donald Trump traîne encore des pieds pour décider d’un confinement général malgré les demandes insistantes de la ville de New York, au cœur de l'épidémie de coronavirus sur le territoire. Le président américain a, au contraire, envisagé de rouvrir le pays "au monde des affaires" jugeant que les restrictions étaient trop néfastes à l’économie. "Nous ne pouvons laisser le remède être pire que le problème lui-même", a-t-il déclaré. Mais de plus en plus de dirigeants du monde ont désormais recours au confinement général. On totalise désormais plus de 1,7 milliard de personnes sommées de rester chez elles dont au moins 700 millions d’Indiens. La France a renforcé ses mesures de confinement à ses près de 70 millions d’habitants et annoncé que la durée pourrait être rallongée au-delà de la seconde semaine qui a débuté. La situation a poussé de nombreuses entreprise à recourir au chômage partiel de 730.000 personnes, a indiqué mardi Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie et des Finances. Une mesure qui devrait coûter à 2,2 milliards d'euros.

L’Italie interdit toujours tout déplacement entre communes, sauf urgence sanitaire et, face à l’accélération de l’épidémie dans le pays, l’Espagne envisage de prolonger jusqu’au 11 avril le confinement national qui devait s’achever le 29 mars. Après avoir annoncé la fermeture des écoles la semaine passée, le Premier ministre Boris Johnson a demandé à tous les habitants de Grande-Bretagne de rester obligatoirement chez eux sauf nécessité. Mais ailleurs en Europe, le confinement n’est pas encore en vigueur de la même manière. La Russie a certes décidé de la fermeture des écoles dès cette semaine et d’imposer aux Moscovites de plus de 65 ans de rester chez eux ou de partir à la campagne, mais sans appliquer ces mesures à toute la population. Le Kremlin a mis en place un réseau de 100.000 caméras de surveillance capable de reconnaissance faciale pour vérifier que les confinés, des milliers de Moscovites rentrés de pays touchés par le virus, respectent les mesures qui leur sont imposées. Les Pays-Bas se contentent toujours d’une interdiction des rassemblement jusqu’au 1er juin.

La Chine va lever le confinement de Wuhan

Pays le plus touché d’Afrique, l’Afrique du Sud a décrété trois semaines de confinement à compter de jeudi. L’Algérie (région de Blida), Madagascar (Antananarivo et Toamasina) ont imposé un confinement partiel. Le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont opté pour un couvre-feu nocturne.

Cuba, où une quarantaine de cas ont été enregistrés, "tous importés" ont précisé les autorités, a décidé de fermer ses frontières aux touristes pour un mois et de confiner dans leurs hôtels ceux qui sont encore sur l’île. Dans l’hémisphère sud, les pays commencent à prendre leurs dispositions. La Nouvelle-Zélande, où seulement 142 cas ont été constatés, a décidé de fermer ses frontières et d’ordonner le confinement général à partir de mercredi, demandant même à ses ressortissants actuellement à l’étranger de ne pas rentrer. En revanche, la Chine commence à relever la tête. Après plus de deux mois de confinement, la ville de Wuhan, berceau de l’épidémie, va à nouveau autoriser les déplacements à compter du 8 avril. Dans la province du Hubei, les habitants sains pourront dépasser les frontières dès ce mercredi. Le nombre de nouveaux cas enregistrés est extrêmement faible depuis plusieurs semaines (78 personnes infectées mardi dont 74 arrivant de l’étranger et 7 décès, tous à Wuhan). Pour circuler, les habitants devront présenter le fameux QR Code "vert" délivré par les autorités via l’application sanitaire officielle pour attester de leur non-infection.

