En Allemagne, les länder préparent leur déconfinement, sans attendre Merkel

Préparer le retour à la normale, sans plus attendre. S'affranchissant des appels à la prudence lancés par la chancelière Angela Merkel, plusieurs régions allemandes ont décidé de dévoiler leur plan de déconfinement. En tête, la Bavière, plus grand Etat du pays, qui a annoncé ce mardi 5 mai la réouverture des restaurants et des hôtels d'ici la fin mai - le 25 mai pour les premiers et le 30 mai pour les seconds. "Le moment est venu pour une ouverture prudente", a décrété le chef du gouvernement bavarois Markus Söder, lors d'une conférence de presse, pointant "les succès (...) évidents" de la lutte contre la propagation de l'épidémie.

Pourtant, quelques jours plus tôt, lors d'une conférence de presse commune jeudi 30 avril à Berlin, le ministre-président n'a pas tari d'éloges sur le bilan d'Angela Merkel, allant jusqu'à qualifier la chancelière de "voix internationale de la raison". Plus surprenant encore, la région est celle qui a imposé depuis le début de l'épidémie les restrictions de sortie les plus contraignantes et a été la seule à ordonner l'état d'urgence.