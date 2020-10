Covid-19 : comment Donald Trump a été contaminé

ON REMONTE LE FIL - Donald Trump a annoncé ce vendredi sur Twitter avoir été contaminé au Covid-19, tout comme la Première dame Melania Tump. Il avait indiqué un peu plus tôt que l'une de ses proches collaboratrices avait elle aussi été testé positif.

C'est l'un de ces tweets qui ébranlent la planète. Tôt ce mercredi, Donald Trump a annoncé sur son réseau social préféré avoir été testé positif au Covid-19, tout comme Melania. "Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs au Covid-19", a tweeté le président américain. "Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ENSEMBLE!", a-t-il ajouté. Désormais confiné, le couple, qui "va bien" selon le médecin de la Maison Blanche, aurait été contaminé par Hope Hicks, une proche collaboratrice. Un peu plus tôt, Donald Trump avait indiqué sur Twitter qu'elle avait elle-même été testée positive. "Hope Hicks, qui a travaillé si dur sans faire de pause, a été testée positif au Covid-19. C'est terrible !"

Les fréquents voyages de Hope Hicks avec Donald Trump

Hope Hicks était à bord d'Air Force One avec le président américain lorsqu'il s'est rendu mardi à Cleveland, dans l'Ohio, pour participer au débat face à Joe Biden. Une photo diffusée par MSNBC la montre en train de monter dans l'avion, sans masque. Elle a également voyagé avec lui mercredi lorsqu'il a effectué un déplacement dans le Minnesota à bord de l'hélicoptère Marine One pour un meeting de campagne. Là encore, personne ne portait de masque. Selon le New York Times, la collaboratrice aurait commencé à se sentir mal dans l'avion du retour. Testée et mise en quarantaine le soir même, elle s'est révélée positive au virus jeudi.

Elle sait qu'il y a un risque, mais elle est jeune. - Donald Trump

"Elle porte souvent un masque mais elle a été testée positive", a indiqué Donald Trump, précisant qu'il passait "beaucoup de temps avec Hope, tout comme la Première dame". Il a laissé entendre que sa conseillère pourrait avoir contracté le virus au contact de soldats ou de membres des forces de l'ordre. "C'est très, très difficile quand vous êtes avec des membres de l'armée, ou de la police, qu'ils viennent vers vous; ils veulent vous embrasser parce que nous avons vraiment fait du bon boulot pour eux", a-t-il affirmé. Et d'ajouter : "Elle sait qu'il y a un risque, mais elle est jeune".

Un possible cluster à la Maison Blanche et dans le clan Trump ?

Si pour le moment, seul le couple a été testé positif, toute la famille Trump, soit les fils du président Donald Trump Jr. et Eric, ses filles Ivanka et Tiffany ainsi que sa belle-fille et conseillère Lara Trump et son beau-fils et haut conseiller Jared Kushner, était elle aussi dans l'avion présidentiel pour se rendre au débat opposant le président à Joe Biden, rappelle MSNBC. Les journalistes de la rédaction ont dressé la liste, conséquente, des personnes qui ont voyagé avec Hope Hicks récemment. Au total, 20 personnes qui pourraient constituer un important cluster à la Maison Blanche.

Au-delà de la famille Trump, était aussi présents le Conseiller à la sécurité nationale Robert C. O'Brien, les conseillers du président Stephen et Jason Miller, le chef de cabinet de la Maison-Blanche Mark Meadows, son manager de campagne Bill Stepien, son conseiller et assistant de campagne Derek Lyons, son avocat et l'ancien maire de New York Rudy Giuliani, ou encore l'élu républicain de l'Ohio Jim Jordan.

C.A.