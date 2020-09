Coronavirus : une étude américaine confirme le faible taux de décès chez les enfants

Alors qu’au cours de l’été, le nombre de contaminations d’enfants à la Covid-19 a fortement augmenté aux Etats-Unis, c’est une nouvelle plus rassurante que semble confirmer une étude menée par les autorités sanitaires américaines. Selon l’analyse des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) publiée ce lundi 28 septembre, les décès seraient moins nombreux chez eux que dans les autres catégories de la population.

Pour comparaison, une autre étude publiée par les CDC le 10 septembre estimait que la part des décès parmi les cas confirmés était de 0,02% chez les 20-49 ans, mais grimpait à 5,4% pour les personnes de 70 ans et plus. De même, les adolescents semblent être plus fréquemment contaminés : entre 12 et 17 ans, l’incidence de l’infection double par rapport aux enfants de 5 à 11 ans.