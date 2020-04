Coronavirus : Trump voudrait enclencher une reprise de l'économie début mai

C’est une information qui n’a pas manqué d’inquiéter les nombreux économistes et professionnels de santé. Selon le Washington Post, le président des Etats-Unis Donald Trump aurait l’intention de rouvrir les vannes de l’économie du pays au début du mois de mai, étant inquiet de l’état du marché boursier ainsi que de la hausse spectaculaire des demandes d’allocation chômage, qui s’élèvent désormais à plus de 16 millions, craignant un impact sur ses chances de réélection à la tête du pays.

Dans une interview accordée à CNBC jeudi, le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin s’est également voulu confiant quant à une reprise des activités économiques des Etats-Unis dans moins d’un mois : " Dès que le président se sentira à l'aise par rapport à l'aspect médical, nous ferons tout le nécessaire pour que les compagnies américaines et les travailleurs américains puissent reprendre les affaires et qu'ils disposent des liquidités qui leur sont nécessaires pour fonctionner dans l'intervalle."

Du côté des autorités sanitaires, de nombreux experts craignent, en cas de reprise de l’économie et de retour au bureau de nombreux employés, que les effets positifs des mesures de confinement ne soient réduits à néant et n’entraînent une hausse des cas de Covid-19, le pays faisant déjà face à un total de 466.123 cas, pour 16.499 décès.

Anthony Fauci, le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses et visage de la "Task Force" de Donald Trump, a déclaré ce vendredi à CNN qu’il était trop tôt pour assouplir les restrictions : "Nous voudrions voir une indication claire que vous alliez très, très clairement et fortement dans la bonne direction. Parce que la seule chose que vous ne voulez pas faire, c'est que vous ne voulez pas sortir prématurément et que vous vous retrouvez dans la même situation. Ce n'est pas le moment de reculer."

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump veut relancer les activités du pays. Le 24 mars dernier, il avait déclaré qu’il "adorerait rouvrir d’ici à Pâques" : "Il faut retourner au travail, beaucoup plus tôt que les gens ne le pensent". Une possibilité qui est loin d’être à l’ordre du jour.