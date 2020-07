Face à une flambée des cas de Covid-19, Melbourne se reconfine pour six semaines

Cette annonce intervient alors que cette ville du sud-est de l'Australie a fait état de 191 nouveaux cas en 24 heures, ce qui rend difficile le traçage des contacts des personnes infectées par le virus. "Ce sont des chiffres qui ne peuvent pas durer", a encore souligné Daniel Andrews.

La plupart des élèves suivront à nouveau un enseignement à distance, tandis que les restaurants et les cafés ne pourront plus servir que des plats à emporter. Selon lui, il s'agit de la seule alternative possible car sinon, "potentiellement", il y aura "des milliers et des milliers de cas" supplémentaires, a-t-il déclaré à la presse.

Ces mesures concernent la métropole de Melbourne alors que depuis mardi minuit, l'Etat de Victoria est isolé du reste du pays après la fermeture de ses frontières.