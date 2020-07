Coronavirus : l’épidémie de plus en plus incontrôlable aux États-Unis, les cas explosent en Floride

Le pays le plus touché par la crise du coronavirus ne voit toujours pas le bout du tunnel. Avec près de 1.600 décès observés en 24 heures mardi, les États-Unis ont enregistré leur bilan le plus meurtrier depuis deux mois et demi. En cause, un nombre de cas qui ne baisse toujours pas : plus de 60.000 tests positifs ont été recensés sur une journée, un nombre en hausse par rapport aux jours précédents. Selon l’université Johns Hopkins, dont les données font référence, plus de 4,35 millions d’Américains ont déjà été touchés par le Covid-19 depuis le début de la pandémie. Et près de 150.000 en sont décédées.

Un État suscite particulièrement l’inquiétude : la Floride. L’un des épicentres actuels de l’épidémie aux États-Unis est devenu le deuxième État le plus touché, après la Californie. Un habitant sur 50 y a été infecté par le coronavirus, et plus de 6.000 en sont morts. Surtout, les hôpitaux semblent déjà submergés. "La situation est mal gérée", a regretté ces derniers jours le Dr Alberto Dominguez-Bali, d’un hôpital de Miami, dans des propos rapportés par l’AFP. Beaucoup d'hôpitaux manquent aujourd'hui de lits, et certaines unités de soins intensifs sont débordées.