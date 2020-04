Coronavirus : la Russie à son tour frappée de plein fouet par l'épidémie

Après des mois de déni, la Russie annonce une flopée de mauvaises nouvelles. Alors que le maire de Moscou, ville la plus touchée du pays, a reconnu ce vendredi 10 avril que la situation devenait "de plus en plus problématique", la capitale a annoncé devoir elle aussi mettre en place des mesures de confinement strictes.

Avant le maire, c'était son adjointe, responsable de la santé, qui a averti de la situation. Anastasia Rakova a déclaré que les services médicaux moscovites étaient au bord de la rupture alors même que l'épidémie était loin d'y avoir atteint son pic. "Nos hôpitaux et nos services ambulanciers atteignent leur limite", a-t-elle confié, selon un communiqué du centre opérationnel de lutte contre le Covid-19 à Moscou.

Et de fait, le nombre de patients hospitalisés avec une forme grave de pneumonie liée au coronavirus a plus que doublé par rapport à la semaine dernière, passant de 2600 à 5500 cas. Quant au nombre de personnes infectées, elles sont désormais de 7822 dans la ville, soit les deux tiers de tous les cas dans le pays. Une crise qui devrait encore prendre de l'ampleur. Le maire de la ville a affirmé que le Covid-19 "gagnait du terrain" et que "la situation devenait de plus en plus problématique".

"Une telle croissance ne laisse rien présager de bon", a regretté Sergueï Sobianine. C'est pourquoi il a annoncé dans un message télévisé durcir dès lundi le confinement dû au nouveau coronavirus. Du 13 au 19 avril au moins, "pratiquement toutes les entreprises et organisations cesseront leur travail" excepté les structures officielles, médicales, d'alimentation, de transport public et de défense.