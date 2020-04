La mairie de New York met en place une plateforme pour dénoncer les entorses au confinement

En parallèle, les New Yorkais ont également la possibilité de dénoncer les "constructions non-essentielles", alors que "tous les travaux de construction et de démolition non-essentiels sont suspendus jusqu'à nouvel ordre", détaille la ville.

New York n'est pas la seule ville à mettre en place un tel dispositif. Au Canada, le site du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) propose également, depuis la fin de semaine dernière, de "rapporter en ligne" les "situations portant atteinte aux consignes et aux directives gouvernementales en lien avec le Covid-19". Comme exemples, le SPVM cite une "fête à l'intérieur d'un domicile avec des personnes qui n'y demeurent pas", une partie de football dans un parc ou "un commerce d'alimentation qui ne respecte pas les règles d'hygiène prescrites".

En France, les dénonciations pour non-respect du confinement se multiplient (voir vidéo ci-dessus). Depuis quelques semaines, les policiers reçoivent de plus en plus régulièrement des appels de personnes dénonçant leurs voisins lorsqu'ils se trouvent dans la rue.

