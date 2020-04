Aux Etats-Unis, l'armée elle aussi touchée par le Covid-19

A ce moment-là, l'épidémie de Covid-19 s'était déjà largement propagée en Asie. Mais cela n'empêche pas l'équipage, qui passe cinq jours à Danang, de se rendre à terre. Deux semaines après le départ du navire, le 24 mars, l'US Navy annonce que trois marins ont testé positif au Covid-19 à bord. Ils sont évacués, mais les cas se multiplient. Un marin est mort, le 10 avril.

Le Theodore Roosevelt n'est pas le seul à affronter l'épidémie. Des cas de Covid-19 ont été décelés au sein des équipages de trois autres porte-avions américains qui sont à quai et dont le déploiement n'est pas prévu avant plusieurs mois. A savoir le Ronald Reagan, en cours de maintenance au Japon, ainsi que le Carl Vinson et le Nimitz, tous deux en maintenance dans l'Etat de Washington (nord-ouest).

Touchée sur les mers, l'armée américaine l'est aussi sur la terre ferme. Il y a une semaine, le magazine Newsweek a publié une carte des bases américaines touchées par le virus : elles étaient 150 à l'être. L'expert en armement nucléaire Hans Kristensen, de la Federation of American Scientists, a remarqué que toutes les bases nucléaires américaines étaient affectées, sauf une. Selon les chiffres du Pentagone, 1.898 cas avaient été recensés au total jeudi dernier au sein des forces armées américaines, dont 597 dans l'US Navy, la plus touchée. 64 soldats ont été hospitalisés et un est décédé.