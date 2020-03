Coronavirus : l'Italie va prolonger son confinement "au-delà du 3 avril"

La vie ne va pas reprendre tout de suite dans les rues d’Italie. Confiné depuis une semaine, le pays était déjà soumis à des mesures d’interdiction de sortie jusqu’au 3 avril. Le gouvernement italien a décidé de prolonger les mesures. "Les mesures que nous avons prises, tant celle qui a entraîné la fermeture d'une grande partie des entreprises et des activités individuelles dans le pays, que celle concernant l'école, ne peuvent être que prolongées à leur échéance", a déclaré Giuseppe Conte dans le quotidien Il Corriere della Sera ce jeudi.

Quelque 60 millions d'Italiens sont interdits de sortir de chez eux sauf pour raisons professionnelles, médicales ou impérieuses. Les écoles restent fermées. "Nous devons faire preuve de bon sens et agir tous avec la plus grande conscience, les sanctions pénales pour les contrevenants sont là et seront strictement appliquées", explique-t-il, écartant pour le moment toute prise de mesures plus restrictives encore pour stopper la contamination.