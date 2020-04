Coronavirus : à New-York, le confinement ne fait pas débat, selon un sondage

Réalisée par le Siena College entre les 19 et 23 avril auprès de 803 électeurs de l'État de New York, le plus touché par l'épidémie avec plus de 288.000 cas confirmés, soit 30% des cas américains, cette étude montre également qu'un électeur sur deux (51%) dit connaître quelqu'un qui a testé positif au Covid-19.

Dans la ville de New York même, capitale économique du pays où plus de 16.000 décès confirmés ou probables liés à l'épidémie ont été recensés, ils sont même 60%. Et près d'un électeur sur deux de la première métropole américaine (46%) disent connaître "personnellement" quelqu'un mort de l'épidémie.