Coronavirus : pourquoi y a-t-il autant de morts en Italie, l'épicentre de l'épidémie ?

C'est un funeste bilan qui, au fil des jours, ne cesse de gonfler, illustrant la tragédie qui se déroule actuellement en Italie. Avec 5.476 morts recensés depuis le 21 février, soit un peu plus d'un mois, le pays paie le plus lourd tribut dans la crise sanitaire qui secoue le monde. Un triste record qui s'explique par l'association de plusieurs facteurs.

Dans des travaux publiés sur le site du Forum économique mondial, la chercheuse de l'université d'Oxford Jennifer Downd a ainsi relevé une "puissante interaction entre démographie et mortalité pour le Covid-19". Pour lutter contre la pandémie, elle suggère donc de s'assurer "que le virus n'entre pas en contact avec les personnes âgées, pour lesquelles il peut assez facilement s'avérer mortel". Or, en Italie la "famille élargie est l'un des piliers de la société où les grands-parents vont chercher leurs petits-enfants à l'école, les gardent, font peut-être les courses de leurs enfants de 30 à 40 ans, s'exposant dangereusement à la contagion", analyse-t-elle.

Les cas les plus graves de coronavirus concernent les personnes âgées ou déjà atteintes d'autres pathologies. Il tue logiquement plus de malades en Italie, pays dont la population est la plus âgée au monde après le Japon, avec une moyenne d'âge de 47,3 ans (cinq ans de plus qu'en France) et où un habitant sur quatre a plus de 65 ans. Selon le bulletin officiel de jeudi, l'Italie dénombre 47.000 cas et 4.000 décès, le taux de létalité du coronavirus (à savoir le nombre de patients décédés par rapport au total de personnes infectées) s'établissant à 8,6%.

Le système sanitaire italien est-il suffisamment efficace pour faire face à la situation ? Oui, si l'on en croit une enquête publiée par Bloomberg : en février 2019, l'analyste financier avait classé l'Italie sur la seconde place de son palmarès mondial en la matière. Une seconde place qui doit beaucoup à la Lombardie, une région qui regroupe les meilleures structures sanitaires du pays. Pour autant, cette zone du nord de l'Italie est la plus touchée. Cela s'explique par le nombre sans précédent de malades ayant simultanément besoin de prise en charge en soins intensifs, qui plus est pour une durée moyenne de plusieurs semaines. Dans des conditions aussi critiques, la priorité est donnée aux patients qui ont une plus grande chance de survie, ce qui signifie que la qualité des soins décroît, alors même que le système sanitaire lombard est jugé performant.

En outre, la Lombardie semble payer ces jours-ci la qualité de ses soins. C'est en tout cas l'avis de Giorgio Palù, professeur à l'université de Padoue : "La Lombardie a un système de santé, à la fois public et privé, très efficace. Quand on arrive aux urgences, on n’hésite pas à vous hospitaliser. C’est très différent, par exemple, dans le sud du pays, où de toute manière il n’y a pas suffisamment de lits pour vous accueillir. Or, c’est dans les structures sanitaires que le Sars-Cov-2 se diffuse le plus. Y compris parmi le personnel médical. Les hôpitaux sont des superdiffuseurs du virus."